Perché sono sparita Bianca Balti la lotta contro il cancro e ora rompe il lungo silenzio

Per mesi i suoi follower si sono chiesti il motivo di quel silenzio improvviso, interrotto soltanto dall’adesione alla campagna di sensibilizzazione “Ovaries. Talk about them” lo scorso agosto. L’ultimo vero post su Instagram di Bianca Balti risaliva infatti al 10 giugno, poi più nulla. Adesso la modella ha scelto di raccontare apertamente ciò che l’ha tenuta lontana dai social, utilizzando un nuovo spazio più intimo: la sua newsletter personale. È lì che ha ammesso senza giri di parole: «Mi sono presa una pausa perché ero depressa», aggiungendo che «quello che è successo a giugno è stato insieme rumoroso, complicato e ordinario». 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

