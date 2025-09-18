I tifosi di Roma, Bologna e Fiorentina dovranno attendere ancora un po’ prima di rivedere le proprie squadre all’opera in Europa, perché se la Champions League è già ripartita con il nuovo format, Europa League e Conference League prenderanno il via soltanto tra fine settembre e inizio ottobre. Europa League, la decisione dell Uefa La . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

© Lidentita.it - Perché questa settimana non si gioca l’Europa League