Perché no? | la notte in cui la ricerca rompe gli schemi Appuntamento il 26 settembre

Ilpiacenza.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della Notte Europea dei Ricercatori 2025, Piacenza ospita un evento speciale dedicato alla scienza che osa, alla curiosità che cambia il mondo e al coraggio del pensiero laterale. L’appuntamento è per venerdì 26 settembre, nella suggestiva cornice del Laboratorio Aperto – Ex Chiesa. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

