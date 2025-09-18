Perché no? | la notte in cui la ricerca rompe gli schemi Appuntamento il 26 settembre
In occasione della Notte Europea dei Ricercatori 2025, Piacenza ospita un evento speciale dedicato alla scienza che osa, alla curiosità che cambia il mondo e al coraggio del pensiero laterale. L’appuntamento è per venerdì 26 settembre, nella suggestiva cornice del Laboratorio Aperto – Ex Chiesa. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
In questa notizia si parla di: perch - notte
