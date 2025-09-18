Perché no? - Il pensiero laterale nella Ricerca

Ilpiacenza.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della Notte Europea dei Ricercatori 2025, Piacenza ospita un evento speciale dedicato alla scienza che osa, alla curiosità che cambia il mondo e al coraggio del pensiero laterale. L’appuntamento è per venerdì 26 settembre, nella suggestiva cornice del Laboratorio Aperto – Ex Chiesa. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: perch - pensiero

Sampdoria, il “pensiero laterale” di Sottil: esterni determinanti come attaccanti tra gol e assist - Genova – Edward De Bono, ideatore del pensiero laterale, definiva la sua scoperta come la capacità di affrontare i problemi in modo creativo, da diverse angolazioni. Segnala ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Perch233 No Pensiero Laterale