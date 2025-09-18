Perché l'Agenzia delle Entrate potrebbe entrare nei conti correnti di chi ha debiti con il Fisco

Fanpage.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La proposta dei tecnici al ministero dell'Economia: dare all'Agenzia delle Entrate il potere di sapere non solo se una persona ha dei conti correnti intestati, ma anche quanti soldi ci sono. Cosa che semplificherebbe la pratica per far partire eventuali pignoramenti. Spetterà al governo decidere se metterla in pratica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

