Perché il Regno Unito ha ricordato la regola di Martha e in che modo può proteggere la salute dei bambini

in occasione della Giornata mondiale per la sicurezza dei pazienti, il servizio sanitario britannico (NHS) ha ricordato ai genitori l'importanza della “regola di Martha” (Martha's rule), varata dopo la tragica morte della 13enne Martha Mills nel 2021. La norma consente a famiglie e pazienti di chiedere una valutazione rapida se le condizioni peggiorano e se non si viene ascoltati. Fidarsi dell’istinto e segnalare subito i cambiamenti, ha sottolineato l'NHS, può davvero salvare la vita dei giovani pazienti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: perch - regno

Gesù desidero donarti la vita, perché tu l'adoperi per il tuo regno di amore e di pace. - facebook.com Vai su Facebook

«Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi, che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi, che ora piangete, perché riderete.» (Dal Vangelo secondo Luca 6, 20-22) - X Vai su X

Dal clima a Gaza perché Greta Thunberg resta l’ossessione delle destre.

Un tribunale britannico ha sospeso temporaneamente l’espulsione di un richiedente asilo, prevista da un accordo tra Regno Unito e Francia - Il giudice di un tribunale britannico ha sospeso temporaneamente l’ordine di espulsione di un richiedente asilo di origine eritrea che aveva raggiunto l’Inghilterra via mare. Da ilpost.it

Perché il Regno Unito ha vietato questa pubblicità del gel doccia Sanex? - Le autorità di regolamentazione britanniche hanno vietato uno spot televisivo per il gel doccia Sanex dopo aver stabilito che poteva essere interpretato come se suggerisse la superiorità della pelle ... it.euronews.com scrive