Perché il quartiere Baggio resiste al modello Milano | ecco come i cittadini ne hanno difeso l'identità

Fanpage.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Baggio, situato all'estremo ovest di Milano, è un quartiere con una forte identità e una cittadinanza combattiva. Nel Parco di Baggio sorge la Biblioteca, un luogo che dagli anni Sessanta è punto di ritrovo e di scambi culturali per la comunità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

