Perché il FaceBoarding dell' aeroporto di Linate è stato messo in stand by

Garantire un imbarco più rapido, fluido, ai passeggeri in partenza dall'aeroporto di Milano Linate grazie al sistema FaceBoarding utilizzato per identificare le persone ai varchi d'accesso all'area sterile e ai gate dello scalo. Tecnologia che, ora, è stata messa in stand by.

Il provvedimento dopo aver avviato l'istruttoria (non ancora conclusa). Innovazione sospesa da tempo a Roma Fiumicino e ora tocca a Milano Linate. Ecco perché

Face boarding il Garante della Privacy ne blocca l' utilizzo | ecco perché.

Il Garante della privacy ha sospeso l'imbarco con il riconoscimento facciale all'aeroporto di Linate - Il Garante della privacy ha sospeso la possibilità di imbarcarsi in aereo tramite il riconoscimento facciale – e senza presentare i documenti – all'aeroporto di Milano Linate, mentre è in corso un'ist ...

Linate, stop al riconoscimento facciale: il Garante blocca "FaceBoarding" - MILANO – Si ferma il servizio di riconoscimento facciale "FaceBoarding" introdotto da Sea a Milano Linate nel maggio 2024.