Perché Greta Thunberg ha lasciato il direttivo della Flotilla | l’attivista verso Gaza su un’altra nave

L’attivista svedese Greta Thunberg ha lasciato il direttivo della Flotilla e si è trasferita dalla nave “Family” alla nave “ Alma”. Un cambiamento non solo logistico ma anche simbolico: il nome di Thunberg, infatti, non compare più nell’elenco dei membri del direttivo sul sito ufficiale della missione. Secondo indiscrezioni raccolte a bordo, riportate da Il Manifesto, il passo indietro di Greta sarebbe motivato da divergenze strategiche. Fonti vicine all’organizzazione riferiscono che l’attivista avrebbe espresso perplessità sulla comunicazione della Flotilla, ritenuta troppo concentrata su dinamiche interne e non abbastanza focalizzata sulla denuncia del dramma palestinese. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Perché Greta Thunberg ha lasciato il direttivo della Flotilla: l’attivista verso Gaza su un’altra nave

perché il battello con greta ha abbandonato la flottiglia e sta andando dritta verso portopalo, in sicilia? perché il nucleo siciliano della flottiglia non esce dal porto per raggiungere il gruppo che sta andando a gaza? che accade? - X Vai su X

