Perchè è stata annullata l'archiviazione per il caso Paula Almeida morta dopo essere stata dimessa 3 volte dall'ospedale

Si dovrebbe riaprire il processo per la morte di Paula Almeida, morta in casa a soli 37 anni dopo essere stata dimessa per tre volte dal pronto soccorso dell'ospedale Carlo Poma di Mantova. A 3 anni dal decesso e dopo la prima archiviazione, il giudice ha accolto il reclamo dell'avvocata Silvia Gorini, ne ha parlato a Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it