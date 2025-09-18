Perchè è stata annullata l'archiviazione per il caso Paula Almeida morta dopo essere stata dimessa 3 volte dall'ospedale

Fanpage.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si dovrebbe riaprire il processo per la morte di Paula Almeidamorta in casa a soli 37 anni dopo essere stata dimessa per tre volte dal pronto soccorso dell'ospedale Carlo Poma di Mantova. A 3 anni dal decesso e dopo la prima archiviazione, il giudice ha accolto il reclamo dell'avvocata Silvia Gorini, ne ha parlato a Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: perch - stata

Cerca Video su questo argomento: Perch232 232 Stata Annullata