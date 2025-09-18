Perché con Byd Pechino ha preso un granchio

C’è qualcosa di profondamente oscuro nell’ascesa di Byd. Il colosso dell’auto elettrica cinese ha ormai superato dal rivale Tesla, per vendite e fatturato (107 miliardi, contro i 97 del costruttore americano). Ma questo solo grazie al fiume di denaro pubblico che, per generosa concessione di Pechino, ha permesso alla casa di Shenzhen di abbassare i prezzi delle auto e irrobustire le sue linee produttive, arrivando a un ritmo di produzione che l’Occidente non aveva mai visto prima. Tutto questo ha avuto, essenzialmente, due effetti, ambedue distorsivi. Primo, la concorrenza in Cina è stata pressoché azzerata, con tutti gli altri concorrenti nazionali di Byd, da Geely a Great Wall, prossimi a cadere come birilli. 🔗 Leggi su Formiche.net

