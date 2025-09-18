Perché con Byd Pechino ha preso un granchio
C’è qualcosa di profondamente oscuro nell’ascesa di Byd. Il colosso dell’auto elettrica cinese ha ormai superato dal rivale Tesla, per vendite e fatturato (107 miliardi, contro i 97 del costruttore americano). Ma questo solo grazie al fiume di denaro pubblico che, per generosa concessione di Pechino, ha permesso alla casa di Shenzhen di abbassare i prezzi delle auto e irrobustire le sue linee produttive, arrivando a un ritmo di produzione che l’Occidente non aveva mai visto prima. Tutto questo ha avuto, essenzialmente, due effetti, ambedue distorsivi. Primo, la concorrenza in Cina è stata pressoché azzerata, con tutti gli altri concorrenti nazionali di Byd, da Geely a Great Wall, prossimi a cadere come birilli. 🔗 Leggi su Formiche.net
In questa notizia si parla di: perch - pechino
Le tante ipotesi sul perché l'ex presidente del Consiglio sia andato alla parata militare a Pechino parlando di pace - facebook.com Vai su Facebook
Perché fa un certo effetto vedere le immagini di Massimo D'Alema alla parata di Pechino, che suona come sfida di fatto agli Usa e all'Occidente. La nota di @PaolaSacchi3. - X Vai su X
DUMPING CINESE/ Auto elettriche Byd, le accuse al governo e quegli amici (italiani) di Pechino - La cinese Byd non si limita a fare pubblicità, ma attacca il governo italiano. Segnala ilsussidiario.net
Cina, Byd prevede un’ondata di fallimenti nel settore auto. Perché non resteranno in piedi neppure 20 produttori - A margine del salone dell’auto di Monaco, Stella Li, vicepresidente esecutivo di Byd, spiega perché la guerra dei prezzi sulle auto non può durare. msn.com scrive