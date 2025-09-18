Perché Christian Brückner è stato scarcerato nonostante sia sospettato della scomparsa di Maddie McCann

Fanpage.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 48enne Christian Brückner è tornato in libertà. L'uomo resta il principale sospettato del rapimento di Maddie McCann, la bimba scomparsa dalla casa che la sua famiglia aveva affittato per le vacanze in Portogallo nel 2007. Ma Brückner, che ha finito di scontare una condanna a 7 anni per stupro, non è mai stato formalmente incriminato nel caso McCann. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: perch - christian

Cerca Video su questo argomento: Perch233 Christian Br252ckner 232