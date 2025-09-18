Per una madre il momento in cui è divertente essere genitori dura solo pochi anni | Dopo siamo taxi e bancomat
Crescere figli è un percorso fatto di gioie e difficoltà, ma per una mamma inglese esiste un’età precisa in cui la genitorialità raggiunge il suo apice, una “finestra magica” che va dai 5 agli 11 anni, quando le giornate si riempiono di meraviglia e complicità, prima che l’adolescenza trasformi i genitori in "tassisti e bancomat su due gambe". 🔗 Leggi su Fanpage.it
