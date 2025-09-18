Per un rito satanico da fuoco alla casa indagato un 71enne

AGI - Per praticare un rito satanico avrebbe acceso dei fuochi nella sua abitazione, in un condominio di via Pirandello, a Catania, ma la situazione è sfuggita di mano ed è divampato un pericoloso incendio. A intervenire, a seguito di segnalazione al numero unico di emergenza, la polizia di Stato. Gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza Borgo Ognina, con l'ausilio dei vigili del fuoco, sono riusciti ad accedere all'appartamento. All'interno della casa avvolta dal fumo, gli agenti hanno trovato il 71enne, in grande difficoltà, accompagnato fuori, sul pianerottolo. Una volta domato l' incendio, i poliziotti hanno potuto ispezionare l'immobile dove c'erano sette bombole del gas. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Per un rito satanico da fuoco alla casa, indagato un 71enne

In questa notizia si parla di: rito - satanico

Orrore in Francia, uomo ucciso, sventrato e disposto in croce: omicidio durante rito satanico?

Amiens, 32enne sgozzato, sventrato e disposto in croce in un parco di Pont?de?Metz, ipotesi omicidio durante rito satanico

Tenta un rito satanico con del liquido infiammabile, ma la casa va a fuoco: denunciato per tentata strage

Negli ultimi decenni, i mass media hanno spesso utilizzato termini come “pista esoterica”, “rito satanico”, “setta esoterica” in relazione a fatti di cronaca nera, specialmente in presenza di omicidi o misteriose sparizioni. Tuttavia, queste etichette risultano freque - facebook.com Vai su Facebook

Pratica un rito satanico e gli prende fuoco casa, denunciato; Per un rito satanico da fuoco alla casa, indagato un 71enne; Tenta un rito satanico con del liquido infiammabile, ma la casa va a fuoco: denunciato per tentata strage.

Anziano tenta un rito satanico ma la casa va a fuoco, in una stanza c'erano 7 bombole del gas e diverse armi: denunciato per tentata strage - Per praticare un rito satanico avrebbe acceso dei fuochi all’interno della sua abitazione, in ... Riporta msn.com

Tenta un rito satanico e dà fuoco alla casa. 71enne salvato dalla polizia - Per praticare un rito satanico avrebbe acceso dei fuochi all’interno della sua abitazione, in un condominio di via Pirandello, ma la situazione sarebbe degenerata rapidamente, essendo divampato un per ... Scrive rainews.it