Alle ore 21 all’Etihad Stadium di Manchester scendono in campo le formazioni di City e Napoli. Riecheggia il ritorno in Champions del Napoli di Mazzarri contro un City che allora aveva Dzeko e Kolarov (che segnò su punizione l’1-1 ndr), così come il 2-1 nell’anno sarriano dei 91 pt che portò in realtà ad una Champions ben più disastrosa dei predecessori. Ora ci sono Conte da un lato e Guardiola dall’altro, due che pure si sono incontrati spesso in Premier (e Antonio è in vantaggio per 4 vittorie a 3, mai un pareggio tra i due). Secondo Sky Sport le maggiori novità di formazione verranno dai padroni di casa, con Stones rimesso al centro della difesa (sarà una strategia per i suoi movimenti verso il centro del campo?) e le fasce laterali difensive rivoluzionate. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Per Sky, Conte ha scelto Milinkovic in porta e Spinazzola sulla fascia