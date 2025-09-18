Per Sky Conte ha scelto Milinkovic in porta e Spinazzola sulla fascia
Alle ore 21 all’Etihad Stadium di Manchester scendono in campo le formazioni di City e Napoli. Riecheggia il ritorno in Champions del Napoli di Mazzarri contro un City che allora aveva Dzeko e Kolarov (che segnò su punizione l’1-1 ndr), così come il 2-1 nell’anno sarriano dei 91 pt che portò in realtà ad una Champions ben più disastrosa dei predecessori. Ora ci sono Conte da un lato e Guardiola dall’altro, due che pure si sono incontrati spesso in Premier (e Antonio è in vantaggio per 4 vittorie a 3, mai un pareggio tra i due). Secondo Sky Sport le maggiori novità di formazione verranno dai padroni di casa, con Stones rimesso al centro della difesa (sarà una strategia per i suoi movimenti verso il centro del campo?) e le fasce laterali difensive rivoluzionate. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: conte - scelto
Chi è Sam Beukema, vi sveliamo perché Conte lo ha scelto per la difesa
Conte ha scelto il difensore da affiancare a Rrahmani: avanti tutta
Ashley Young ricorda: «Contento di aver scelto l’Inter. Allo United avrei fatto panchina. Ecco cosa voleva Conte»
Antonio #Conte nella serata di ieri ha scelto di recarsi in un ristorante che ormai considera scaramantico. Una bella cena per il mister. - facebook.com Vai su Facebook
Conte ha già scelto il suo attaccante per Firenze. Il ballottaggio è tra il nuovo arrivato Rasmus #Hojlund e Lorenzo #Lucca #Fantacalcio - X Vai su X
SKY - Fiorentina-Napoli, Conte ha scelto Lucca. Dubbio Juan Jesus-Buongiorno, sorpresa a sinistra; Alessandro Buongiorno, alle fondamenta di un Napoli da scudetto; Allenatori Serie A 2025-2026, la situazione delle panchine squadra per squadra.
Per Sky, Conte ha scelto Milinkovic in porta e Spinazzola sulla fascia - Prima di Champions per il Napoli di Conte che affronterà questa sera Guardiola, le probabili formazioni sono anticipate da Sky. Scrive ilnapolista.it
Verso City-Napoli, Sky: "Bel gesto di Conte stamattina. Due dubbi di formazione" - Il giornalista Gianluigi Bagnulo in diretta da Manchester ha fornito a 'Sky Sport' le ultimissime sulla probabile formazione del Napoli per la gara di domani all'Etihad in Champions ... Secondo tuttonapoli.net