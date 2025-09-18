Per ridurre le auto in città bisogna dedicare più spazio alle persone

Linkiesta.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalla newsletter settimanale di Greenkiesta (ci si iscrive qui ) – La mobilità delle nostre città è figlia di un modello di espansione basato su un mantra intramontabile, ma falso: bisogna realizzare più strade e più parcheggi per dare alle automobili lo spazio necessario per spostarsi e, conseguentemente, rendere più fluida la viabilità. Negli ultimi venti-trent’anni, urbanisti e ingegneri del traffico da tutto il mondo si sono accorti del terribile errore fatto dai loro predecessori, inebriati dal boom della motorizzazione di massa tra gli anni Cinquanta e Settanta.    Nasce anche da qui il termine “evaporazione del traffico”, il fenomeno secondo cui la riduzione dello spazio destinato alle automobili – sia in modo temporaneo (un cantiere), sia attraverso interventi permanenti (una pedonalizzazione o una corsia ciclabile che restringe le corsie riservate ai mezzi a motore) – comporta una diminuzione o una stabilizzazione dell’indice di congestione. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

per ridurre le auto in citt224 bisogna dedicare pi249 spazio alle persone

© Linkiesta.it - Per ridurre le auto in città bisogna dedicare più spazio alle persone

In questa notizia si parla di: ridurre - auto

Esplosione pneumatico auto: cause e come ridurre il rischio

Dazi, gli Usa ancora non attuano l'impegno di ridurre al 15% le tariffe sull'auto

Android Auto si prepara a un utile cambiamento per ridurre le distrazioni

Cerca Video su questo argomento: Ridurre Auto Citt224 Bisogna