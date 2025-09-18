Per L’Equipe il Psg è irrisolto | avrebbe dovuto farne sette all’Atalanta
Dietro il 4-0 inflitto dal Paris Saint Germain all’Atalanta c’è molto più di un semplice ritorno in Champions in grande stile: c’è un Psg che, almeno secondo L’Équipe, resta brillante ma irrisolto (forse esagerando ndr). Il quotidiano francese, pur raccontando la serata del Parco dei Principi come un trionfo, fa filtrare tra le righe che il divario poteva (e forse doveva) essere ben più ampio e che gli infortuni, i rigori sbagliati e le solite fragilità rischiano di rovinare la festa. Il Paris Saint Germain è brillante ma irrisolto, almeno al resto d’Europa ha mandato un messaggio chiaro (Equipe). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
