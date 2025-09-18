Per la manifattura piacentina semestre nero | fatturato giù dell’8% contro il -1,3% regionale
È un po’ meno pesante di quello registrato alla fine del primo trimestre (-8,1% rispetto allo stesso periodo del 2024), ma resta negativo il bilancio relativo alla produzione manifatturiera piacentina alla fine del giugno scorso. A proporre l’analisi l’ufficio Studi e statistica della Camera di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
