Per colpa di Candace Owens Brigitte Macron sarà costretta a portare prove scientifiche del suo essere donna

Una situazione al limite del ridicolo: per difendersi dalle accuse di un’influencer americana di estrema destra, Candace Owens, Brigitte Macron è pronta a portare in tribunale delle “prove scientifiche” del suo essere donna. L’americana, che continua a portare avanti le sue teorie del complotto, accusa da tempo la moglie del premier francese di non essere una donna dalla nascita. I coniugi Macron, ormai esasperati dalla situazione e dalla tensione crescente, hanno deciso di portare la questione davanti alla giustizia americana. Brigitte Macron costretta a dare “prove scientifiche” sul suo essere donna. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Per colpa di Candace Owens, Brigitte Macron sarà costretta a portare “prove scientifiche” del suo essere donna

