Per 8mila euro troveremo lavoro a tuo figlio qui in Italia | poi la sequestrano la picchiano e la rapinano

Una donna è stata sequestrata e picchiata da due persone a Bologna. La 57enne, da anni regolarmente residente in Italia, aveva dato ai due aggressori, ora in arresto, 8mila euro per trovare un lavoro regolare al figlio, ancora in Marocco. I due, invece, l'hanno sequestrata e picchiata per derubarla. 🔗 Leggi su Fanpage.it

