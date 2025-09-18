Pep il nandrolone e l' assoluzione arrivata quando già vinceva col Tiqui-Taca
Nel 2001 Guardiola fu squalificato quattro mesi: era stato trovato positivo dopo Piacenza-Brescia (il 21 ottobre) e Lazio-Brescia (il 4 novembre). Come lui tanti stranieri arrivati in serie A. "Ho preso solo vitamine" disse Pep, che si sentì incastrato. E fu assolto (anche in appello in sede penale). Ma solo nel 2009. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
