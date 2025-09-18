Pensioni oltre i 2.500 euro un taglio secco ogni anno

La legge di Bilancio 2024, insieme all'inflazione record del biennio alle spalle, ha provocato un pesante ridimensionamento delle pensioni medio-alte. È quanto emerge dall'Osservatorio sulla spesa pubblica e sulle entrate La svalutazione delle pensioni in Italia, realizzato da Cida e Itinerari Previdenziali, secondo cui le perdite per i pensionati oscillano da 13.000 euro fino a oltre 115.000 euro nell'arco di dieci anni, a seconda dell'importo degli assegni a partire da 2.500 euro. Dal 2012 al 2025, complice il susseguirsi di blocchi e tagli, le pensioni hanno subito una svalutazione complessiva di oltre il 21%. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

