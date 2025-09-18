Pensioni a 64 anni non per tutti | come cresce la soglia minima ed esclude gli assegni sotto i 1.800 euro

Pensioni a 64 anni non per tutti e irraggiungibili per la maggior parte dei lavoratori e contribuenti italiani per via della soglia minima richiesta a maturazione dei requisiti previdenziali. Penalizzati saranno gli assegni sotto la quota di 1.800 euro nel 2030, la soglia al di sotto della quale si vieta l’accesso alla pensione anticipata contributiva dei lavoratori del sistema previdenziale puro. L’analisi sull’andamento della previdenza e sulle proiezioni dei prossimi anni, anche in virtù della proposta di allargare la platea dei lavoratori in uscita a 64 anni unitamente a 20 anni di contributi (o a 25 se si utilizzi il Tfr nel montante contributivo), arriva dalla Cgil. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Pensioni a 64 anni non per tutti: come cresce la soglia minima ed esclude gli assegni sotto i 1.800 euro

