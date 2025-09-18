Pensione ceto medio sempre più penalizzato Cgil | Uscita anticipata a 64 anni è un miraggio

In 30 anni la pensione del ceto medio-alto ha perso oltre un quarto del proprio potere d’acquisto, con il caso limite di quelle da 10mila euro lordi al mese che hanno visto svanire quasi 180mila euro, l’equivalente di un anno intero di assegno netto. Questo l’allarme lanciato da uno studio presentato da Cida e Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali, che accende un faro sul tema della mancata rivalutazione delle pensioni. Pensione: il ceto medio è il più colpito. A soffrire l’effetto delle mancate indicizzazioni degli assegni all’inflazione sono soprattutto i ‘pensionati del ceto medio’, circa 1,8 milioni di persone con redditi dai 35mila euro in su: un segmento pari a poco meno del 14% del totale, che garantisce però il 46,33% dell’Irpef dell’intera categoria. 🔗 Leggi su Lapresse.it

