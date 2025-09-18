Pensa sia un semplice quarzo ma l'anello lasciato dalla nonna è un diamante raro | vale oltre un milione

Il cimelio di famiglia, lasciato dalla nonna alla nipote, andrà all'asta a Torino dopo che gli esperti hanno accertato che non era un semplice quarzo rosa come riteneva la proprietaria ma un rarissimo diamante rosa di 3,18 carati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

