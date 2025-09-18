Pensa sia un semplice quarzo ma l'anello lasciato dalla nonna è un diamante raro | vale oltre un milione

Fanpage.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cimelio di famiglia, lasciato dalla nonna alla nipote, andrà all'asta a Torino dopo che gli esperti hanno accertato che non era un semplice quarzo rosa come riteneva la proprietaria ma un rarissimo diamante rosa di 3,18 carati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: pensa - semplice

Pensa sia un semplice quarzo ma l'anello lasciato dalla nonna è un diamante raro: vale oltre un milione.

pensa sia semplice quarzoPensa sia un semplice quarzo ma l’anello lasciato dalla nonna è un diamante raro: vale oltre un milione - Il cimelio di famiglia, lasciato dalla nonna alla nipote, andrà all'asta a Torino dopo che gli esperti hanno accertato che non era un semplice quarzo ... Da fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Pensa Sia Semplice Quarzo