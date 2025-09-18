Pennsylvania | uomo spara 3 agenti morti

0.54 Tragedia in Pennsylvania:3 agenti sono rimasti uccisi e altri 2 feriti in una sparatoria avvenuta a North Codorus Township, nella contea di York,durante l'esecuzione di un mandato. Secondo le autorità,il sospetto che ha sparato contro gli agenti è stato poi trovato morto, probabilmente per un colpo autoinflitto. Le condizioni dei due poliziotti sono gravi.Il governatore Josh Shapiro ha espresso cordoglio alle famiglie delle vittime, definendo la giornata "una delle più buie per le forze dell'ordine della Pennsylvania". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: pennsylvania - uomo

#AccaddeOggi | #13settembre 1848 A Cavendish (Vermont, USA) una sbarra di ferro trafigge il cranio di Phineas Gage, operaio addetto alla costruzione di ferrovie. La sbarra gli distrugge parte del lobo frontale sinistro del cervello: l'uomo sopravviverà, ma, da - facebook.com Vai su Facebook

Usa, sparatoria a Times Square: 3 feriti. Arrestato il sospettato; Illinois, avvoltoio entra in casa e il proprietario gli spara: uccisa per errore la figlia di 14 anni; Washington aspetta i carri armati, omicidio politico a Minneapolis.

Ha una lite con un uomo, gli spara, lo uccide e fugge - Hanno litigato poi uno dei due ha estratto una pistola e ha sparato due o tre colpi uccidendo l'altro; infine è fuggito facendo perdere le tracce. Scrive ansa.it