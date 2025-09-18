Pene più severe per chi falsifica i video con l’Intelligenza artificiale
È legge il ddl che istituisce il reato di «illecita diffusione di contenuti generati o manipolati con Ia». Previsti fino a 5 anni di carcere. Critica la Rete per i diritti digitali: «Possibili scenari futuri di iper controllo governativo».. Il Garante ha bloccato il riconoscimento facciale allo scalo di Linate, malgrado l’opzione per imbarcarsi velocemente fosse facoltativa. Il sistema era già stato sospeso a Roma.. Lo speciale contiene due articoli. 🔗 Leggi su Laverita.info
In questa notizia si parla di: pene - severe
Washington,pene più severe contro reati
Da oggi in vigore la legge Brambilla (con buona pace della sinistra che ha remato contro). Carcere, multe e pene severe per chi maltratta animali: le novità
Abbandono degli animali, le nuove norme introducono pene più severe
Territorio / Vanzaghello / Turbigo / Inchieste - Rifiuti gettati dall’auto: sanzioni e pene ancora più severe. “Nel Decreto Legge 116 dell’8 agosto 2025, già in vigore dal 9 agosto, si trovano, infatti, delle modifiche sostanziali a quello che è il Codice della Strada e - facebook.com Vai su Facebook
Scuola, pene più severe per chi aggredisce i prof - Ma anche un Osservatorio nazionale sulla sicurezza nelle scuole e una Giornata nazionale di educazione e prevenzione ... Scrive ilgiornale.it
Pene più severe per chi uccide o maltratta gli animali. Brambilla: “Finalmente una rivoluzione” - Una proposta di legge approvata dalla Camera introduce una pena più severa per l’uccisione non necessaria di un animale, che sarà punita con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, estendibile a 4 anni se l ... Come scrive blitzquotidiano.it