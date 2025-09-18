Penalizzazione Man City la notizia arriva a poche ore dalla partita contro il Napoli
Alla vigilia del big match tra Manchester City e Napoli, l'attenzione dei media si è concentrata non solo sul campo, ma anche sull'umore di Pep Guardiola. Il tecnico spagnolo, di solito brillante e loquace davanti ai microfoni, si è invece mostrato insolitamente rigido e distaccato, liquidando i giornalisti con risposte brevi e poco incisive.
“Forte penalizzazione”: annuncio a poche ore di City-Napoli
Il Manchester City rischia grosso: possibile penalizzazione in Premier League fino ad un massimo di 100 punti in classifica; Il Manchester City rischia la retrocessione: può arrivare una penalizzazione tra 60 e 100 punti; Manchester City, dietro il boom di acquisti non c’è solo la crisi della squadra di Guardiola: i rischi….
“Forte penalizzazione”: annuncio a poche ore di City-Napoli - Qui a Manchester si parla molto del rischio che il City corre dal punto di vista dei fair play finanziario – continua Imparato - Riporta calciomercato.it
"Guardiola nervoso, il Manchester City rischia penalizzazione". Il retroscena - Pep Guardiola nella conferenza stampa di ieri è apparso più nervoso del solito, svelato il motivo: il City rischia una penalizzazione in campionato. Scrive msn.com