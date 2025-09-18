Pellestrina stanziati 400 mila euro per rinnovare gli impianti sportivi

Il 6 settembre la giunta comunale di Venezia ha approvato due interventi relativi all’impiantistica sportiva e le strutture pubbliche dell'isola di Pellestrina e San Pietro in Volta.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaTodayGli interventi previsti includono la manutenzione. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it