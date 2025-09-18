Pellegatti | Gli insulti a Conte il punto più basso della mia carriera La mia intervista in ginocchio con Berlusconi

La Stampa intervista questa mattina Carlo Pellegatti. commentatore delle gare del Milan e grande appassionato di cavalli. Una doppia passione che qualche volta è andata in conflitto. L’intervista è di Filippo Maria Battaglia. La scelta di fare il giornalista? «Casuale. Dopo la laurea in Scienze politiche, diventai direttore commerciale di una ditta di spedizioni. Si guadagnava bene, ma il Milan era la mia passione. Così quando, nel 1981, Video Delta, l’antenato di Rete 4, prese i diritti per le repliche delle partite del Milan, telefonai. Mi proposi, feci il provino, mi presero». Ricorda il primo incontro con Berlusconi? «Ricordo la prima intervista: letteralmente inginocchiato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

