Pegaso il dramma dei lavoratori Non hanno stipendio né disoccupazione Telefonata disperata della lavoratrice con l’assessora

Fucecchio (Firenze), 18 settembre 2025 – La Regione con gli occhi puntati sul caso della Pegaso Spa. Domani si torna al tavolo: la speranza dei lavoratori è che venga trovata una soluzione per non restare ancora mesi e mesi senza un’entrata in famiglia. Sotto la lente, la possibilità – ma dovranno esserne verificate le condizioni – di una Cig per cessazione. Infatti, i 42 lavoratori della conceria di Ponte a Cappiano sono dentro un limbo: senza lavoro, senza stipendio, ma anche senza essere stati licenziati e quindi senza indennità di disoccupazione. L’assessora regionale al lavoro Alessandra Nardini – è lei stessa a renderlo noto – ieri ha avuto una intensa telefonata con una lavoratrice della Pegaso, disperata per quello che sta accadendo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

