Pedullà esperto di mercato ha svelato un retroscena su Pio Esposito al Napoli! Le ultime sull’attaccante dell’Inter

Pedullà rivela i dettagli della trattativa di calciomercato su Pio Esposito: «Il Napoli lo voleva, l’Inter non ci ha pensato due volte». Francesco Pio Esposito ha lasciato il segno nell’ultima vittoria dell’Inter contro l’Ajax, convincendo esperti, tifosi e addetti ai lavori. Tra questi, Alfredo Pedullà, intervenuto sul suo canale YouTube, ha lodato il giovane attaccante classe 2005, sottolineando l’equilibrio tra talento individuale e spirito di squadra: «Mi ha stupito ma non sono sorpreso, Pio Esposito ha fatto una grande partita ieri». Secondo Pedullà, Esposito è riuscito a combinare efficacia personale e capacità di servire i compagni, diventando determinante nelle dinamiche offensive della squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pedullà, esperto di mercato, ha svelato un retroscena su Pio Esposito al Napoli! Le ultime sull’attaccante dell’Inter

In questa notizia si parla di: pedull - esperto

SPORTITALIA - Pedullà rivela: "Il Genoa blinda Seydou Fini" Alfredo Pedullà, esperto di mercato Sportitalia, rivela sul suo sito: "Il Genoa blinda un talento, stiamo parlando di Seydou Fini classe 2006 nel giro dell’Italia Under 21. Ci sono gli accordi per il rinnov - facebook.com Vai su Facebook

Pedullà sulla vendita di Calhanoglu Le parole dell'esperto? - X Vai su X

Mercato Inter Pedullà svela | Ecco quanto puntano ad incassare i nerazzurri dalle cessioni di Asllani e Zalewski; Mercato Inter Pedullà svela | Trattativa ferma ma con un attaccante in più i nerazzurri sarebbero da top livello; Pedullà | il Napoli vuole chiudere per Elmas e Hojlund prima della fine del mercato.

Liverpool, 511 milioni di euro sul mercato! Ecco perché ha potuto spendere tanto - Come si fa il mercato più ricco della storia, la prima volta di sempre che una singola squadra ha speso oltre mezzo miliardo di euro in una singola sessione? Secondo gazzetta.it