Pedofilia persone lgbt e donne diacono | Prevost si dimostra ultra conservatore È già finita la continuità di facciata? con Bergoglio
Continuità addio. Su pedofilia, lgbt e diaconato femminile si inizia a registrare il divario totale tra Francesco e Leone XIV. È quello che emerge dall’intervista a Prevost pubblicata nel volume León XIV. Ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI della vaticanista di Crux, Elise Ann Allen. Posizioni che fanno comprendere maggiormente perché i cardinali conservatori, acerrimi nemici di Bergoglio, in conclave si sono schierati fin da subito a favore della candidatura di Prevost. Quelli stessi porporati che oggi, all’interno della Curia romana, vengono visti come gli “ azionisti di maggioranza ” del pontificato di Leone XIV. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: pedofilia - persone
Conto alla rovescia per il voto, da parte dei 27, sul regolamento comunitario che darà il via libera o meno al meccanismo di controllo sulle chat con l'obiettivo di stanare in rete i contenuti legati a pedofilia e pedopornografia ? https://shorturl.at/s7YIm - facebook.com Vai su Facebook
Papa Francesco non è stato il progressista che vogliono farci credere; Un caso di pedofilia usato per attaccare gay e GPA: smascherata la manipolazione catto-integralista; Lady Gaga, sventato attentato al maxi-concerto di Rio: gruppo sfruttava adolescenti promuovendo odio contro Lgbt e pedofilia.