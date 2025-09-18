Continuità addio. Su pedofilia, lgbt e diaconato femminile si inizia a registrare il divario totale tra Francesco e Leone XIV. È quello che emerge dall’intervista a Prevost pubblicata nel volume León XIV. Ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI della vaticanista di Crux, Elise Ann Allen. Posizioni che fanno comprendere maggiormente perché i cardinali conservatori, acerrimi nemici di Bergoglio, in conclave si sono schierati fin da subito a favore della candidatura di Prevost. Quelli stessi porporati che oggi, all’interno della Curia romana, vengono visti come gli “ azionisti di maggioranza ” del pontificato di Leone XIV. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Pedofilia, persone lgbt e donne diacono: Prevost si dimostra ultra conservatore. È già finita la continuità (di facciata?) con Bergoglio