Pedibus pochi volontari | Potete ancora aderire
Cercasi volontari per il Pedibus di San Giovanni in Persiceto. L’appello lo lancia il sindaco in persona, Lorenzo Pellegatti, nell’ambito dell’anno scolastico appena iniziato. "Il Comune – spiega il primo cittadino – è alla ricerca di nuovi volontari del servizio Pedibus. Ovvero l’accompagnamento dei bambini a scuola in totale sicurezza. La necessità viene dal fatto che quando dei genitori non hanno più i figli in classe, purtroppo, lasciano questo impegno a titolo di volontariato. Ecco allora che occorre rinforzare il plotone di volontari che accompagnano i nostri giovani studenti a scuola". Stiamo parlando del servizio che consente agli alunni di raggiungere la scuola a piedi, in compagnia di altri bambini, attraversando percorsi sicuri e sotto la sorveglianza di adulti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Iniziativa per studenti e famiglie: il 19 settembre niente auto davanti alle scuole, tra pedibus, selfie e una nuova rastrelliera. Vai su Facebook
