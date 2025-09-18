Pedaggi autostradali | dal 2026 tariffe più basse e rimborsi in caso di cantieri

Panorama.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Viaggiare in autostrada potrebbe presto costare meno: pedaggi più bassi e rimborsi in caso di cantieri. L’Autorità di regolazione dei trasporti ha annunciato un nuovo sistema tariffario che dovrebbe entrare in vigore da gennaio 2026. La novità non è ancora definitiva: il via libera ufficiale arriverà solo nelle prossime settimane. Ma se il piano sarà approvato ci saranno tariffe più basse per milioni di automobilisti. Pedaggi autostradali legati agli investimenti e più chiarezza sul calcolo. La promessa è chiara: i pedaggi non saranno più decisi a tavolino, ma dipenderanno dagli investimenti effettivamente realizzati dai gestori autostradali. 🔗 Leggi su Panorama.it

