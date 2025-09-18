Pedaggi autostradali | dal 2026 nuovo sistema più equo

Dal gennaio 2026 i pedaggi autostradali saranno regolati da un nuovo sistema tariffario legato agli investimenti effettivi realizzati dai concessionari. L’obiettivo è garantire riduzioni concrete dei costi per gli automobilisti e una maggiore trasparenza. Secondo l’Autorità di regolazione dei trasporti, i benefici più significativi si avranno con i rinnovi dei piani economico-finanziari previsti tra il . .it. 🔗 Leggi su Scuolalink.it