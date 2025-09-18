Pecorelli oggi sentenza finale L’ex arbitro davanti ai giudici | il suo destino si decide a Tirana

di Fabrizio Paladino Il 18 settembre 2025 rappresenta una data cruciale per il futuro di Davide Pecorelli (nella foto), ex arbitro della sezione ed ex imprenditore, che oggi appunto dovrà affrontare il processo di appello nel tribunale di Tirana. In Albania, infatti, esistono due gradi di giudizio, e Pecorelli attende di sapere se i magistrati confermeranno la condanna di primo grado a 3 anni e 9 mesi oppure ridurranno la pena, cancellando così l’accusa più grave di truffa. L’ex arbitro, 49enne originario dell’Altotevere, sarà accompagnato dai suoi legali e, a quanto pare, leggerà una memoria in albanese per difendere la propria posizione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

