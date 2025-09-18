Paziente con Hiv resta positivo al Covid per oltre due anni | L' infezione è durata 750 giorni
Secondo i ricercatori dell'Università di Boston, la sua condizione di immunodepressione ha portato alla replicazione del virus per un periodo di tempo estremamente lungo, con persistenti difficoltà respiratorie. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
