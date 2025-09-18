Paura per Turetta aggredito in carcere | la posizione di Gino Cecchettin

Momenti di paura in carcere per l’omicida di Giulia Cecchettin. Il giovane è stato aggredito nella struttura di Montorio: le condizioni e cosa è successo Filippo Turetta si trova rinchiuso in carcere a Montorio per l’omicidio di Giulia Cecchettin. Il giovane sta scontando la condanna all’ergastolo e per un periodo è rimasto nella cosiddetta sezione protetta proprio per il timore di possibili aggressioni nei suoi confronti. Da qualche settimana, però, la decisione di spostarlo insieme agli altri detenuti e la scelta ha avuto subito gli effetti che in molti avevano pensato. (Ansa) – cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Paura per Turetta, aggredito in carcere: la posizione di Gino Cecchettin

Gino Cecchettin contro chi ha aggredito Turetta in carcere: “Violenza non è la risposta, non mi rende felice” - "Non penso che la violenza sia la risposta ed è il messaggio che vorrei dare: non mi fa sentire felice il fatto che Filippo Turetta sia stato aggredito ... Riporta fanpage.it