Paura in via Lucchese | finisce in mezzo alla carreggiata investito da un’auto

Empoli, 18 settembre 2025 – Paura in via Lucchese, in Santa Maria, per un incidente che ha visto coinvolti un automobilista e un pedone, finito in ospedale in codice rosso per il grave trauma riportato. Il sinistro è avvenuto verso le 20 di questa sera, giovedì 18 settembre. Secondo una prima ricostruzione - ancora al vaglio degli inquirenti che hanno raccolto la testimonianza dei presenti - un uomo " in stato di alterazione " sarebbe finito, vagando, in mezzo alla carreggiata andando a impattare con una macchina. Lo scontro è stato tanto violento quanto "inevitabile' con l'uomo che sarebbe andato a schiantarsi contro il parabrezza per poi essere sbalzato a terra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

