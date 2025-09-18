Paura alla materna finestra si stacca e cade | colpita una insegnante

Ilrestodelcarlino.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bologna, 18 settembre 2025 –  Un finestrone si stacca dall’infisso a causa del cedimento del cardine superiore e piomba su una maestra che, a causa del caldo, lo stava aprendo a vasistas. è accaduto alla materna comunale Padiglione di via de’ Mattuiani, in zona Tribunale, inaugurata nel 2017. Grande spavento di tutti, maestra ferita a un braccio e, per fortuna, bimbi illesi perché in un’altra stanza. Ieri mattina il Padiglione era aperto in modo regolare; off limits, invece, l’ambiente del finestrone schiantato sul pavimento. Subito la memoria corre ad altri due clamorosi crolli: il primo, a febbraio 2021, nella materna comunale Degli Esposti quando un finestrone da 50 chili, sempre aperto a vastistas, atterra, forse perché una vite è uscita dalla forcella, sopra una dada che stava facendo le pulizie prima dell’apertura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

paura alla materna finestra si stacca e cade colpita una insegnante

© Ilrestodelcarlino.it - Paura alla materna, finestra si stacca e cade: colpita una insegnante

In questa notizia si parla di: paura - materna

Osservatorio sicurezza nelle scuole: i dati aggiornati dei crolli.

Minaccia di lanciarsi dalla finestra, i carabinieri lo salvano: “Abbiamo avuto paura di perderlo” - it è il vicebrigadiere Flavio Lo Bello della Stazione Carabinieri di Roma ... Scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Paura Materna Finestra Stacca