Paura alla materna finestra si stacca e cade | colpita una insegnante

Bologna, 18 settembre 2025 – Un finestrone si stacca dall’infisso a causa del cedimento del cardine superiore e piomba su una maestra che, a causa del caldo, lo stava aprendo a vasistas. è accaduto alla materna comunale Padiglione di via de’ Mattuiani, in zona Tribunale, inaugurata nel 2017. Grande spavento di tutti, maestra ferita a un braccio e, per fortuna, bimbi illesi perché in un’altra stanza. Ieri mattina il Padiglione era aperto in modo regolare; off limits, invece, l’ambiente del finestrone schiantato sul pavimento. Subito la memoria corre ad altri due clamorosi crolli: il primo, a febbraio 2021, nella materna comunale Degli Esposti quando un finestrone da 50 chili, sempre aperto a vastistas, atterra, forse perché una vite è uscita dalla forcella, sopra una dada che stava facendo le pulizie prima dell’apertura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

