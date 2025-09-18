Paulo Dybala si spaventa | la suocera Catherine Fulop cade dal palco ma lei rassicura | Sono viva – VIDEO

Paura per l’attrice e soubrette Catherine Fulop, la suocera di Paulo Dybala. Durante un evento della reunion degli Erreway, band nata dalla serie argentina “Rebelde Way”, in cui ha recitato tra il 2002 e il 2003. Una volta entrata in scena la Fulop ha barcollato sui tacchi a spillo, perdendo l’equilibrio cadendo sotto il palco. Ma da vera professionista si è rialzata in piedi: “Per fortuna sono viva. Sto bene, sono integra”. (Video X @porquetendencia) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Paulo Dybala si spaventa: la suocera Catherine Fulop cade dal palco, ma lei rassicura: “Sono viva” – VIDEO

