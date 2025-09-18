Paul Walter Hauser si unisce al cast del nuovo Resident Evil
Dopo il successo di Weapons, lo sceneggiatore e regista Zach Cregger sta dando il via ai lavori per il suo prossimo thriller horror: un reboot di Resident Evil. Il regista, infatti, dirigerà il nuovo film basato sui popolari videogiochi horror della Capcom e ha anche co-sceneggiato il film insieme a Shay Hatten. Fonti riferiscono ora a Deadline che Paul Walter Hauser affiancherà Austin Abrams nel nuovo adattamento di realizzato da Cregger per la Sony Pictures. I dettagli della trama di questo film sono ancora segreti, ma i precedenti film di Resident Evil erano un mix di horror, fantascienza e azione e seguivano le avventure di un’eroina che combatte gli zombie e la Umbrella Corporation, la società di guerra biologica che ha liberato i mostri. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
