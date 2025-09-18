Il panorama cinematografico internazionale sta assistendo a un crescente interesse verso le opere di Paul Thomas Anderson, regista noto per la sua capacità di realizzare film di grande impatto artistico e narrativo. Tra le produzioni più attese troviamo One Battle After Another, che sta suscitando notevoli aspettative in vista della sua prossima uscita, prevista per la fine del mese. La forte risposta critica e il consenso positivo sembrano indicare che il film potrebbe essere candidato alla prossima cerimonia degli Oscar del 2026. Questo scenario alimenta l’ipotesi che Anderson possa finalmente ottenere il riconoscimento che merita da parte dell’Academy. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Paul thomas anderson e il suo percorso agli oscar: analisi di un’assenza sorprendente