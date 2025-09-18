Pattinaggio di figura | Paolino-Tuba a caccia dello spot olimpico nella danza Gara ricca di incognite

Senza troppi giri di parole: Giulia Isabella Paolino ed Andrea Tuba affronteranno tra pochissimo l’impegno più importante della loro carriera. E non è certamente male per un binomio che ha sulle spalle appena due anni di attività. La coppia di danza azzurra sarà infatti della partita in occasione di Skate to Milan 2026, gara di qualificazione olimpica in scena questo fine settimana a Pechino, in Cina. Ricordiamo velocemente la situazione: la maggior parte delle carte olimpiche sono state già assegnate nella scorsa stagione, in occasione dei Campionati Mondiali 2025 andati in scena a Boston. Gli spot rimanenti, diciassette in totale, saranno la posta in palio della competizione asiatica, che regalerà dieci posti in campo individuale (cinque maschile, cinque femminile), tre nelle coppie d’artistico, quattro nella danza. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pattinaggio di figura: Paolino-Tuba a caccia dello spot olimpico nella danza. Gara ricca di incognite

