Patrimoni disponibili | due giornate internazionali di studio al Museo Salinas e allo Steri
Venerdì 19 e sabato 20 settembre, CoopCulture e Fondazione Changes presentano a Palermo le Giornate internazionali di studio “Patrimoni disponibili”, incontro che riunisce studiosi, esperti, artisti e operatori culturali per riflettere sulle nuove sfide del patrimonio culturale: cura. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
“Patrimoni disponibili”: due giornate internazionali di studio al Museo Salinas e allo Steri; Le nuove sfide dei Patrimoni disponibili: a Palermo le Giornate Internazionali di Studio; Urbino, Galleria Nazionale delle Marche: per le Giornate Europee del Patrimonio due visite guidate al Codice Santini.
