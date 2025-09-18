Passetto protagonista con un concerto e la nuova illuminazione | la balconata si trasformerà in un palcoscenico

Anconatoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA - Dopo l’apertura ufficiale della scalinata del Passetto, restituita agli anconetani il 2 settembre 2025 al termine di un intervento di restauro conservativo e filologico, l’attenzione si concentra ora sulla luce: un nuovo elemento che arricchisce e ridefinisce questo monumento simbolo. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: passetto - protagonista

Passetto protagonista con un concerto e la nuova illuminazione: la balconata si trasformerà in un palcoscenico; Importante collaborazione tra Università Politecnica delle Marche e CERN; Baltimora alla Festa del Mare ad Ancona, concerto al Passetto il 5 settembre.

Passetto, nuova illuminazione. Un concerto e il video show - Venerdì sera l’inaugurazione con la balconata che diventerà palco per la Form. Da msn.com

passetto protagonista concerto nuovaBaltimora in concerto stasera al Passetto: «Un onore stare su quel palco» - Baltimora torna a casa e dopo alcuni anni passati a Milano a seguito dell’esperienza di X Factor, il cantautore dorico si esibirà questa sera alle 21,30 nella rinnovata scalinata ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Passetto Protagonista Concerto Nuova