Presto lungo l’argine del Navile spunteranno due nuove ‘ biblio-casette ’, ovvero cassettine con tettuccio che contengono libri e li riparano dalle intemperie, permettendo a chi passeggia una lettura a sorpresa. Ecco in arrivo il bookcrossing lungo canale! Le piccole costruzioni, realizzate dall’associazione Equi-Libristi, saranno infatti posizionate accanto a due panchine nel Giardino Marinai d’Italia e nel Parco della Frutta, e il loro arrivo, oltre a portare carburante alla voglia di lettura spontanea, è anche un arguto espediente per scoraggiare l’uso poco rispettoso delle sedute. Ma si sa, quello dei parchi e dei luoghi verdi in città, è da sempre un nervo scoperto della socialità civile e se non intervengono iniziative volontarie, spesso i luoghi vanno a finire un po’ in malora. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Passeggia, apri e leggi: così il canale Navile rifiuta il degrado