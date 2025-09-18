Passaro Cittadini in Movimento | Tra commissariamento e nuove elezioni il difficile cammino di Avellino
Avellino si avvicina a un nuovo passaggio politico delicato: tra pochi mesi la città sarà chiamata a eleggere il suo sindaco e il nuovo consiglio comunale. Un appuntamento che arriva in una fase complicata, segnata dal commissariamento, dalle difficoltà economiche dell’ente e da un diffuso senso. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
"Cittadini in Movimento" incontra il Questore di Avellino, Passaro: "È il momento di restituire sicurezza a Piazza Kennedy"
Massimo Passaro, portavoce di "Cittadini in Movimento": "Costituirsi parte civile non è un atto simbolico"
Cittadini in Movimento, Passaro: "Chiediamo trasparenza e rinnovamento"
Massimo Passaro. . Proposte per il capoluogo, a Perrotta l'elenco dei "Cittadini in Movimento"Il portavoce de “I Cittadini in Movimento”, l'avvocato Massimo Passaro, consegna al commissario straordinario del Comune di Avellino un elenco con alcune propost - facebook.com Vai su Facebook
