Passaro Cittadini in Movimento | Tra commissariamento e nuove elezioni il difficile cammino di Avellino

Avellino si avvicina a un nuovo passaggio politico delicato: tra pochi mesi la città sarà chiamata a eleggere il suo sindaco e il nuovo consiglio comunale. Un appuntamento che arriva in una fase complicata, segnata dal commissariamento, dalle difficoltà economiche dell’ente e da un diffuso senso. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it