Parti in strada e ospedali distrutti | Gaza al collasso umanitario

Bombe che causano stragi, ospedali colpiti, donne costrette a partorire in strada e carestia dilagante. Con l’offensiva israeliana voluta da Benjamin Netanyahu che continua, nonostante lo scetticismo dei vertici militari di Tel Aviv e le dure condanne della comunità internazionale, l’emergenza umanitaria a Gaza City è ormai fuori controllo: almeno 83 morti e 282 feriti nelle ultime 24 ore. Come già accaduto mercoledì, quando è stato colpito un ospedale pediatrico, anche ieri le bombe israeliane e i colpi dei tank hanno preso di mira le strutture sanitarie della città, in particolare gli ospedali di al-Shifa e al-Ahli. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

